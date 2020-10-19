إجراءات غير متوقعة من الرئيس الفرنسي ردا علي هجمة باريس

الإثنين، 19-10-2020
09:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الفرنسي
، إيمانويل ماكرون ، أنه طالب الوزراء المعنيين بشئون
الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب
بالتزامن مع مقتل مدرس
التاريخ .
و قال قصر الإليزيه في البيان الذي نشرته الصحافة العالمية والمحلية أن
ماكرون ترأس أمس الأحد جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث قضايا التصدي للإرهاب
في فرنسا
حيث طالب باتخاذ إجراءات عاجلة
لمكافحة هذا التهديد .
ومن أهم الإجراءات التي ستقوم الحكومة باتخاذها تشديد الأمن في المؤسسات
التعليمية ورفع درجة الاهتمام بالتدوينات والرسائل المنشورات عبر مواقع التواصل
الاجتماعي ، ومراقبة أنشطة الجمعيات التي يشتبه في قيامها بنشر الدعاية الإسلامية
المتطرفة .
جدير بالذكر أنه تم رصد أكثر من 20 منشور داعم لجريمة القتل التي صنفتها السلطات
عمل إرهاب
ي وتعهدت أجهزة الأمن بمحاسبة ناشري هذه الرسائل .