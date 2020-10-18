إجراءات جديدة للمملكة لعودة العمرة

الأحد، 18-10-2020
09:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بدأت المملكة العربية السعودية
تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية
لأداء العمرة
والزيارة ، بداية من صلاة فجر اليوم الأحد ، حيث استقبلت المعتمرين
من المواطنين و المقيمين داخل المملكة .
وتمنح المرحلة الثانية 4 أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة
والصلاة
في الروضة الشريفة و في المسجد النوبي و السلام علي النبي ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة .
وتلص الأعداد في المرحلة الثانية
إلي 15 ألف معتمر و 40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصي ، مع السماح للمواطنين
والمقيمين بأداء مناسك العمرة
بنسبة 75%
من الطاقة الاستيعابية و سيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة
و الصلاة
في الروضة الشريفة والمسجد النوبي والسلام علي النبي صلي الله عليه وسلم .
جدير بالذكر أن المرحلة الأولي وصلت فيها الأعداد إلي 54 ألف ولم يتم رصد
أي حالة إصابة بفيروس " كورونا" في كامل المرحلة .