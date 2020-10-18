إجراءات جديدة للمملكة لعودة العمرة

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ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-10-2020 09:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة ، بداية من صلاة فجر اليوم الأحد ، حيث استقبلت المعتمرين من المواطنين و المقيمين داخل المملكة .
وتمنح المرحلة الثانية 4 أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة و في المسجد النوبي و السلام علي النبي ، مع اتخاذ  الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة .
وتلص الأعداد في المرحلة  الثانية إلي 15 ألف معتمر و 40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصي ، مع السماح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة  بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية و سيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة و الصلاة في الروضة الشريفة والمسجد النوبي والسلام علي النبي صلي الله عليه وسلم .
جدير بالذكر أن المرحلة الأولي وصلت فيها الأعداد إلي 54 ألف ولم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس " كورونا" في كامل المرحلة .
 

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