الأربعاء، 13-01-2021
10:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع إعلان
وزارة الخارجية الأمريكية إدراجها لحركة أنصار الله اليمن
ية " الحوثيين
" علي قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ، كتب إيجور سوبوتين مقالا تناول
فيه تبعات هذا القارا.
و قال في مقاله في
" نيزافيسيمايا جازيتا " أن هذه الخطوة جزء من سياسة إدارة الرئاسة الأمريكية
المنتهية ولايتها لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، التي تعدها راعية للمتمردين،
لافتا إلي أن الإدراج في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يعني على وجه الخصوص تجميد
الأصول في الولايات المتحدة وفرض حظر على جميع الاتصالات التجارية مع الشركات أو الشخصيات
الخاضعة للعقوبات من قبل المواطنين أو الشركات الأمريكية. وهذا يعرّض للخطر كامل عمل
المنظمات الإنسانية الدولية التي لها وجود في مناطق سيطرة الحوثيين
في اليمن
،
حسبما نشرت " سبوتنيك " عن الكاتب.
وأضاف المقال أنه بالرغم
من وعد بومبيو بتقديم بعض التنازلات لهذه المنظمات، يشك الخبراء في إمكانية استمرار
العمل الإنساني. وفقا للأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 24 مليون يمني، أي 80% من سكان
البلاد، إلى الدعم الإنساني.
في سياق متصل قال الباحث
في جامعة أكسفورد، صموئيل راماني، أن العقوبات ستزيد من عزلة الحوثيين
عن المجتمع الدولي،
مضيفا في تصريحاته لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "على الرغم من حقيقة أن
إيران هي الحليف الأقوى للحوثيين والمصدر الرئيس لمساعدتهم العسكرية، إلا أنهم ما زالوا
يحاولون الحفاظ على نطاق أوسع من الشركاء، في الشرق الأوسط ، فعمان
والعراق وسوريا،
وقطر
، على الأرجح، لها علاقات مع الحوثيين
، كما أنهم خارج الشرق الأوسط، يقاتلون في
سبيل الحصول على اهتمام روسيا والصين، لكن موسكو وبكين حذرتان من العمل معهم بشكل وثيق.
ستفصل العقوبات عن الحوثيين
معظم الشركاء الدوليين وتجعلهم أكثر اعتمادا على الدعم
الإيراني"، مؤكدا أن القرار الأمريكي سيحول دون حصول الحركة المتمردة على الاعتراف
بسلطتها الشرعية في شمال اليمن
.