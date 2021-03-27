إجراءات جديدة لرئيس وزراء إثيوبيا ضد إريتريا

السبت، 27-03-2021
11:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء
الإثيوبي آبي أحمد علي أن الحكومة الإريترية وافقت علي سحب قواتها من إقليم تيجراي
والذي يشهد تمرد منذ شهور .
و أضاف في تصريحات
صحفية أن قوات بلاده ستنتشر في الإقليم الواقع شمال البلاد فور انسحاب القوات
الإريترية .
وكان آبي أحمد قد اعترف
للمرة الأولي منذ يومين بوجود قوات من إريتريا
في إقليم تيجراي الذي نشب فيه
القتال من نوفمبر الماضي بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيجراي المسيطرة
علي الإقليم ، لافتا إلي أن قوات إريتريا
دخلت الإقليم خشية تعرضها لهجوم من
مقاتلي الجبهة .