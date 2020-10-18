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إجراءات جديدة لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

إجراءات جديدة لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

البشير
البشير
 
الأحد، 18-10-2020 09:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
وصلت فاتو بنسودا ، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلي الخرطوم مساء أمس استعدادا لمباحثات تستمر  3 أيام مع المسئولين السودانيين لتسليم المتهمين في جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية وعلي رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير إلي المحكمة الجنائية الدولية .
وبالرغم من مرور عام ونصف علي سقوطه إلي أن تسليمه للمحاكمة ما زال محل نقاش ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال للبشير و 2 من مساعديه وهم وزير الداخلية السابق أحمد هارون و وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين ،  بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية و تطهير عرقي  وجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب السودان استمر بين عامي 1989 و 2004، وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص و نزوح ملايين السكان .
 

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