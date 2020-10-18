إجراءات جديدة لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

الأحد، 18-10-2020
09:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وصلت فاتو بنسودا ، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلي الخرطوم
مساء أمس استعدادا لمباحثات تستمر 3 أيام
مع المسئولين السودان
يين لتسليم المتهمين في جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية
وعلي رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير
إلي المحكمة الجنائية الدولية .
وبالرغم من مرور عام ونصف علي سقوطه إلي أن تسليمه للمحاكمة ما زال محل
نقاش ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال للبشير و 2 من
مساعديه وهم وزير الداخلية السابق أحمد هارون و وزير الدفاع السابق عبد الرحيم
محمد حسين ، بتهم ارتكاب جرائم إبادة
جماعية و تطهير عرقي وجرائم حرب و جرائم
ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب السودان
استمر بين عامي 1989 و
2004، وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص و نزوح ملايين السكان .