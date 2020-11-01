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إجراءات جديدة عاجلة للشرطة الفرنسية بخصوص هجوم نيس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
 
الأحد، 01-11-2020 01:09 م متابعات- أمينة عبد العال
ألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض علي شخصين آخرين في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن تفاصيل الهجوم الذي وقع أمام كنيسة مدينة نيس و أسفر عن 3 قتلي .
و أعلنت مصادر قضائية أن الشخصين الذين تم الاحتفاظ بهم من قبل الشطة هما رجلان أحدهم يبلغ من العمر 63 عام والآخر 25 عام وكانا في منزل مواطن تونسي يبلغ من العمر 29 عام و تم اعتقاله مساء السبت الماضي في مدينة جراس بجنوب فرنسا .
جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم " التونسي إبراهيم العويساوي " الخميس الماضي أمام كنيسة نوتردام بمدينة نيس وتم نقله إلي المستشفي بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة .   
 

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