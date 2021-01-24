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إجراءات جديدة صارمة من بريطانيا بسبب " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 24-01-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
تستعد حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، لإجراءات جديدة صارمة لمواجهة تفشي فيروس " كورونا" بالنسبة للقادمين من الخارج .
و أعلنت الحكومة أنها ستجبر القادمين من الخارج و القادمين من بلاد يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض " كوفيد_19 " علي البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلي بريطانيا ، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .
و أشارت الصحيفة إلي أنه من المتوقع أن يتم اصطحاب القادمين من البرازيل و جنوب أفريقيا و دول مجاورة  إلي فنادق الحجر الصحي لدي وصولهم ، لافتة إلي أن رئيس الوزراء كان يفضل أن يدخل بعض القادمين للحجر وليس جميعهم ، علي أن يبدأ تطبيق القرار منذ غدا الاثنين .
جدير بالذكر أن بريطانيا سجلت أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس إلي جانب 96 ألف حالة وفاة . 
 

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