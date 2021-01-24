الأحد، 24-01-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تستعد
حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، لإجراءات جديدة صارمة لمواجهة تفشي
فيروس " كورونا
" بالنسبة للقادمين من الخارج .
و
أعلنت الحكومة أنها ستجبر القادمين من الخارج و القادمين من بلاد يتزايد فيها خطر
الإصابة بمرض " كوفيد_19
" علي البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد
وصولهم إلي بريطانيا
، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .
و
أشارت الصحيفة إلي أنه من المتوقع أن يتم اصطحاب القادمين من البرازيل
و جنوب
أفريقيا و دول مجاورة إلي فنادق الحجر الصحي لدي وصولهم ، لافتة إلي أن رئيس الوزراء
كان يفضل أن يدخل بعض القادمين للحجر وليس جميعهم ، علي أن يبدأ تطبيق القرار منذ
غدا الاثنين .
جدير بالذكر أن
بريطانيا
سجلت أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس إلي جانب 96 ألف حالة وفاة .