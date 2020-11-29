إجراءات تصل إلي الإعدام في كوريا الشمالية لمنع انتشار " كورونا"
زعيم كوريا الشمالية
الأحد، 29-11-202002:22 ممتابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حكومة كوريا الشمالية عن إجراءات جديدة اتخذتها لمنع تفشي فيروس
" كورونا " .
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها و تم إعلانها في وكالة الأنباء المركزية
الكورية الشمالية ، غلق الحدود ليس فقط أمام الناس و لكن أيضا أمام البضائع
الأجنبية ،.
كما طالبت العمال و المقيمين بالالتزام بالنظام و السيطرة فورا علي أي موقف
غير طبيعي ، كما يتم عمل جدار حصار في عمق المنطقة الحدودية وبالقرب من خط الترسيم
العسكري ، كما لغمت حدودها مع الصين لمنع دخول وخروج الأشخاص و البضائع .
و تم منع صيد الأسماك حتي لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس من خلال
القمامة البحرية ، كما رفضت المساعدات الغذائية من الصين بالرغم من وضعها
الاقتصادي الصعب .
وكان جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية أعلن أن السلطات الكورية
الشمالية أعدمت موظف في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين .