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إجراءات تصل إلي الإعدام في كوريا الشمالية لمنع انتشار " كورونا"

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إجراءات تصل إلي الإعدام في كوريا الشمالية لمنع انتشار " كورونا"

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
الأحد، 29-11-2020 02:22 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حكومة كوريا الشمالية عن إجراءات جديدة اتخذتها لمنع تفشي فيروس " كورونا " .
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها و تم إعلانها في وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، غلق الحدود ليس فقط أمام الناس و لكن أيضا أمام البضائع الأجنبية ،.
كما طالبت العمال و المقيمين بالالتزام بالنظام و السيطرة فورا علي أي موقف غير طبيعي ، كما يتم عمل جدار حصار في عمق المنطقة الحدودية وبالقرب من خط الترسيم العسكري ، كما لغمت حدودها مع الصين لمنع دخول وخروج الأشخاص و البضائع .
و تم منع صيد الأسماك حتي لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس من خلال القمامة البحرية ، كما رفضت المساعدات الغذائية من الصين بالرغم من وضعها الاقتصادي الصعب .
وكان جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية أعلن أن السلطات الكورية الشمالية أعدمت موظف في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين .
 

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