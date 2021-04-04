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إجبار ترامب علي دفع 122 مليون دولار

ترامب
ترامب
 
الأحد، 04-04-2021 11:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
سدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجبرا مبلغ 122 مليون دولار بعد خداعه لمؤيدين له لدفع مبالغ متكررة لحملةه لعام 2020 في شكل تبرعات .
وكشف التقرير الذي أجرته صحيفة " نيويورك تايمز " أن حملة ترامب لجمع التبرعات استخدمت أساليب خادعة لجمع التبرعات و أدت إلي قيام مؤيديه عن غير قصد بالتسجيل لتقديم مساهمات متكررة في حين أنهم كانوا يعتزمون فقط دفعه لمرة واحدة .
و قدم المواطنين آلاف الشكاوي إلي البنوك وشركات بطاقات الائتمان ، وكان من بينهم كبار السن ومحاربين قدامي وبعض النشطاء السياسيين ذوي الخبرة .
ودفعت الشكاوي حملة ترامب إلي سداد مبلغ 122 مليون دولار من المساهمات في نهاية المطاف .  
 

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