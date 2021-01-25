إثيوبيا تقصف السودان بالمدفعية

الإثنين، 25-01-2021
10:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مصدر عسكري في
الجيش السودان
ي أن قوات الجيش تصدت مساء أمس لقصف مدفعي إثيوبي في منطقة جبل أو
طيور لافتا إلي أن مدفعية الجيش تصدت بقوة و تمكنت من إسكات المدفعية
المعتدية .
و أضاف المصدر في
تصريحات صحفية إلي أنه لم يتم تسجيل إصابات أو خسائر مع الاحتفاظ بحق الرد في
الوقت والمكان المناسب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن الجيش
السودان
ي أعاد منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغير والكبرى بعد أن
استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يزرعونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ
عام 1995 .