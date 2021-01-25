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إثيوبيا تقصف السودان بالمدفعية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 25-01-2021 10:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مصدر عسكري في الجيش السوداني أن قوات الجيش تصدت مساء أمس لقصف مدفعي إثيوبي في منطقة جبل أو طيور لافتا إلي أن مدفعية الجيش تصدت بقوة و تمكنت من إسكات المدفعية المعتدية .
و أضاف المصدر في تصريحات صحفية إلي أنه لم يتم تسجيل إصابات أو خسائر مع الاحتفاظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن الجيش السوداني أعاد منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغير والكبرى بعد أن استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يزرعونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995 .
 

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