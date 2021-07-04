الأحد 04 يوليه 2021
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كريم حسن شحاتة يكشف حقيقة اعتزال والده التدريب

تنفيذ حكم الإعدام في معتز مصطفى

إثيوبيا تعلن حالة التأهب القصوى في منطقة سد النهضة

لا تعرف بوفاته.. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة مؤثرة لـ سمير غانم

غير مُبشّرة.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي وإيمان الحصري

قرار عاجل من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك

أصالة تظهر مع الشيف بوراك بعد أن هاجمته من قبل..فماذا فعل معها؟

فنانة شهيرة تحاول الانتحار داخل السجن بعد نقلها لقسم الدعارة

بعد شهور من الارتباط.. انفصال محمد عطية عن ميرنا الهلباوي

إثيوبيا ترد على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

ADS
 

إثيوبيا ترد على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

10160038361176263754623613474757
.
Native
الأحد، 04-07-2021 01:02 م

أعلن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم ، بيتال أميرو، اليوم الأحد، أن بلاده لا تنوي إلحاق الأذى بمصر والسودان باستخدام سد النهضة.
وقال أميرو ، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن إثيوبيا لم تخف عن السودان أي شيء متعلق بسد النهضة، مضيفًا : يمكن القول إن سد النهضة سد سوداني يقام في إثيوبيا.
وزعم أميرو ، أن مصر والسودان تطالبان إثيوبيا بما لا يمكن تلبيته ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ربط قضية سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى.
وتابع: مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل السد فقط.
واعتبر السفير الإثيوبي ، أن رفع السودان ومصر قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي أمر غير مقبول.
ولفت أبيتال ، إلى أن سد النهضة يخفض الطمي المتدفق على السودان بنسبة 90 في المائة.
وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بكيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن العمل على بناء سد النهضة مستمر ويسير وفقًا لما هو مخطط له.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

سماء غائمة وسحب رعدية علي هذه المناطق في المملكة

Capture

شاهد.. وقوع 7 آلاف جندي إثيوبي في الأسر بعد استسلامهم

image

السعودية تضع الإمارات على قائمة الدول المحظور السفر إليها إلا بإذن

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. وقوع 7 آلاف جندي إثيوبي في الأسر بعد استسلامهم

thumbs_b_c_1bec3d332d05e9bc011a04ecb7359591

إثيوبيا تعلن تدمير سد وتكشف عن الجهة التي نفذت الضربة

1-1320292

السودان يقرر تسليم «البشير» إلى الجنائية الدولية

1-1396458

اشتعال الحرب العسكرية في إثيوبيا وقوة من الجيش تستسلم