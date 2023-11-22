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إبادة جديدة.. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

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ارشيفية
الأربعاء، 22-11-2023 10:46 ص


هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، خلال ساعات، بزعم احتوائه على "نشاطات عسكرية".
ويأتي التهديد باقتحام المستشفى وسط آمال بقرب إعلان هدنة إنسانية تشمل إطلاق سراح رهائن من غزة والإفراج عن أسرى في سجون إسرائيل
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "وصلت إلى أحد الإداريين في المستشفى رسالة نصية عبر تطبيق واتس أب مرسلة من ضابط في جيش الاحتلال جاء فيها تحذير خاص بإخلاء المستشفى الإندونيسي.. في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول نشاط عسكري داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى. إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية".
وأكدت إدارة المستشفى أن "هذا التهديد خلق حالة من الهلع كون الاقتحام قد يتخلله ارتكاب مجازر في صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين".
وأشارت إلى أن الإخلاء القسري ليس ضمن القانون الدولي، ولا يتفق مع أي من القوانين أقرتها الأمم المتحدة أو اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يقع في إطار جرائم الحرب التي تغلف بشكل قانوني من جانب الاحتلال.
وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار الاحتلال لسيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمه جيش الاحتلال الأسبوع الماضي، وأخلى معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.
وتم إجلاء نحو 100 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدفت به طائرات الاحتلال مرافق "الإندونيسي" بينها غرف العمليات، ما أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.
وبحسب مصادر صحية، لا يزال هناك 630 جريحاً ومريضاً في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم الصعبة سيارات إسعاف لإجلائهم، إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.

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