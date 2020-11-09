أيرلندا تحتفل بفوز بايدن لهذا السبب

الإثنين، 09-11-2020
12:59 م
متابعات- أمينة عبد العال
احتفل أهالي بلدة بالينا الأيرلندية بفوز جو بايدن
بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
حيث أنها مسقط رأس أجداده .
وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن قائلا :" تفتخر أيرلندا
بانتخاب جو بايدن
كرئيس للولايات المتحدة ، لافتا إلي أنهم يفتخرون بكل أجيال
النساء الأيرلنديات و الرجال الأيرلنديين و أسلافهم الذين أدت جهودهم وعبقريتهم
إلي إثراء التنوع الذي يعزز أمريكا " .
و احتفل السكان بالعلم الأمريكي و صور لـ بايدن
و نائبته كامالا هاريس في
شوارع البلدة .
جدير بالذكر أن إدوارد بلويت جد باين الأكبر نشأ في بلدة السوق القديمة
مسقط رأس ماري روبنسون أو رئيسة لأيرلندا ، وكان قد هاجر في الأربعينيات إلي مسقط
رأس بايدن
في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة
.