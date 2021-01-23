السبت 23 يناير 2021
توقيت مصر 11:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة المنتج ميدو منيب بشكل مفاجئ

فنانة سعودية تثير ضجة: «الله يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي على زوجي»

«ترامب» في أول تصريح له بعد تنصيب«بايدن»: «سنفعل شيئًا»

السعودية تكشف عن شرط واحدٍ لإقامة علاقات مع إسرائيل

اعترافات سيدة تزوجت 3 رجال في وقت واحد..السبب صادم

إصابة الفنان عادل إمام بفيروس " كورونا".. هذه الحقيقة

علاء مبارك يثير ضجة علي مواقع التواصل بكلماته عن الملك عبد الله

كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

أول فيديو لقصف مطار بغداد بالصواريخ

تفاصيل محادثة أول زعيم لـ "بايدن "

ADS
 

أول فيديو لقصف مطار بغداد بالصواريخ

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
 
السبت، 23-01-2021 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبار مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولي لضرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا و محاولات منظومة الدفاع الجوي الأمريكية التصدي لها .
و كان قد سمع دوي انفجارات  في محيط بغداد في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت غرب العاصمة العراقية و أشارت الصحف العراقية إلي أن الانفجارات ناجم عن سقوك 4 صواريخ " كاتيوشا " علي الأقل .
في سياق متصل أعلنت مصادر في منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأمريكي أنها تصدت لهجوم صاروخي استهدف المطار ، حسبما ظهر في مقطع الفيديو .
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الخسائر في الأرواح أو الخسائر المادية التي نجمت عن هذا الإنفجار .
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_df3c9a5f36f9cd1ac8fc7dc4b39d12ab

«ترامب» في أول تصريح له بعد تنصيب«بايدن»: «سنفعل شيئًا»

5f20ba8e4c59b753ce6507ed

السعودية تكشف عن شرط واحدٍ لإقامة علاقات مع إسرائيل

الملك عبد الله

علاء مبارك يثير ضجة علي مواقع التواصل بكلماته عن الملك عبد الله

أخبار متعلقة

قنبلة-الانبار

فيديو.. انفجار ضخم يهز العاصمة العراقية وسقوط العديد من القتلى والجرحى

ارشيفية

فيروس شديد العدوى يضرب العراق

ارشيفية

الاستخبارات تكشف عن مستودع لأسلحة وصواريخ تابعة لـ داعش

أسرار القبندي

الكويت تحيي ذكرى إعدام القوات العراقية للمناضلة والبطلة «أسرار القبندي»

ارشيفية

إيران: العراق ثاني مستورد للسلع الإيرانية بـ 5 مليار دولار

مقتدي الصدر و قاسم سليماني

بالتزامن مع ذكري مقتل سليماني.. الصدر يحذر من تصعيد عسكري