أول فيديو لقصف مطار بغداد بالصواريخ

تداولت بعض المواقع الإخبار مقطع فيديو يوثق اللحظات
الأولي لضرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا و محاولات منظومة الدفاع الجوي الأمريكية
التصدي لها .
و كان قد سمع دوي انفجارات في محيط بغداد في الساعات الأولي من صباح اليوم
السبت غرب العاصمة العراقية و أشارت الصحف العراقية إلي أن الانفجارات ناجم عن
سقوك 4 صواريخ " كاتيوشا " علي الأقل .
في سياق متصل أعلنت مصادر في منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة
للجيش الأمريكي أنها تصدت لهجوم صاروخي استهدف المطار ، حسبما ظهر في مقطع الفيديو
.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الخسائر في الأرواح أو الخسائر المادية التي
نجمت عن هذا الإنفجار .