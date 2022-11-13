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أول صور من حفل زفاف ابنة «ترامب» على شاب عربي

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زفاف ابنة ترامب
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الأحد، 13-11-2022 09:32 ص

زف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ابنته، تيفاني (29 عاما)، لرجل أعمال عربي، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.

ووفق مجلة "بيبول"، فإن العريس، مايكل بولس، هو رجل أعمال لبناني أمريكي (25 عاما)، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، حيث كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.

وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999.
وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.








 

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