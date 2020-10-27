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في حكومة الحوثيين..

أول صور لاغتيال وزير الشباب والرياضة

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موقع الحادث
 
الثلاثاء، 27-10-2020 03:24 م محمد فضل- متابعات
اغتال مسلحون مجهولون في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، القيادي البارز في صفوف ميليشيات الحوثي ووزير الشباب والرياضة في حكومتها، حسن محمد زيد.
وبمقتل حسن محمد زيد، تفقد ميليشيات الحوثي أحد أبرز قادتها العقائديين الذين استماتوا على مدى سنوات طويلة في الدفاع عن مشروعها العقائدي والطائفي ، بحسب العربية نت .
ونظرا للدور البارز لهذا القيادي المولود في صنعاء عام 1954م، فقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الإرهابيين من القيادات الحوثية في القائمة التي أعدها تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث جاء حسن زيد في المرتبة 14 بقائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، ورصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.
ويعد حسن زيد، أمين عام حزب الحق من المقربين من حسن نصر الله زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني، ومن أبرز المؤيدين لثورة الخميني في إيران ومشروعها التوسعي على حساب الدول العربية بغطاء مذهبي طائفي.
ويلعب، بحسب معلومات مؤكدة، دوراً بارزاً منذ سنوات في علاقات الارتباط القائمة بين ميليشيات الحوثي وطهران وحوزاتها الشيعية في قم، وساهم بشكل كبير في التنظير والتأطير والدفاع عن الفكر الحوثي الدخيل على المجتمع اليمني.



 

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