أول صورة لمنفذ هجوم مترو بروكلين

الأربعاء، 13-04-2022
08:55 ص
نشرت شرطة نيويورك
بالولايات المتحدة، ليلة الأربعاء، صورة للمشتبه فيه
بعملية إطلاق النار في إحدى عربات المترو في حي بروكلين
، في حادث أدى إلى إصابة
عدد من الأشخاص.
وقالت شرطة نيويورك
في تغريدة لها على حسابها في تويتر إن المشتبه فيه يدعى
فرانك جيمس، وطلب كل من لديه معلومات عنه أن يبلغ الشرطة في أقرب وقت ممكن.
وأعلن مسؤولون أن مسلحا ملثما ألقى قنبلة دخان ثم أطلق الرصاص في عربة
لقطارات مترو الأنفاق في نيويورك
، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من
الفوضى.
وقالت كيتشانت سيويل، قائدة قوات الشرطة في مدينة نيويورك
، إن عشرة أشخاص
أصيبوا بالرصاص، من دون أن تذكر كيف حدثت إصابات الآخرين.
وأضافت سيويل أن المسلح مازال مطلق السراح، وأن الحادث لا يتم التحقيق فيه
حتى الآن باعتباره عملا إرهابيا، لكنها لم تستبعد أي شيء كدافع وراء الهجوم.