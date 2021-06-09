أول صورة لمرتكب مجزرة الأسرة المسلمة في كندا

الأربعاء، 09-06-2021
01:24 م
نشرت وسائل إعلام أجنبية، صورة الإرهابي الكندي الذي ارتكب مجزرة
بحق أسرة
مسلمة، حينما أقدم على دهسهم بشاحنة كان يقودها في الشارع، ما أدى إلى استشهاد 4
من أفرادها، وأصاب الخامس بجروح خطرة، ما زالت حالته حرجة في مستشفى نقلوه إليه.
وقد وجه القضاء للداهس Nathaniel
Veltman البالغ 20 سنة، أربعة اتهامات بالقتل العمد من الدرجة
الأولى، على حد ما ورد عن الشرطة المنسقة تحقيقها مع نظيرتها من “الخيالة الكندية
الملكية” في المقتلة التي ارتكبها، واعتقلوه في اليوم نفسه على مسافة قصيرة من
موقعها، حيث كان يرتدي سترة تشبه الواقية من الرصاص.
واتضح أن المهاجم الذي تم اعتقاله في موقف سيارات تابع لمركز تجاري، بعيد 7
كيلومترات عن مكان المجزرة
“ليس من أصحاب السوابق، لكنه استهدف العائلة عمدا، في
جريمة مخطط لها مسبقا” وفقا لما نقلت وسائل إعلام كندية عن Paul Waight المحقق من شرطة لندن المقيم فيها 30 ألف
مسلم تقريبا، والبعيدة في مقاطعة “أونتاريو” أكثر من 200 كيلومتر عن Toronto عاصمة
المقاطعة التي تضم مليون و500 ألف مسلم في كندا
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