الأربعاء، 14-10-2020
03:16 م
محمد فضل
نشر رواد عبر
مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أول صورة للمهتمين بالاعتداء على فتى بمحافظة
الزرقاء، حيث قاموا ببتر يديه
وفقء عينيه في مشهد مروع، انتقامًا من والده المتورط
في جريمة
قتل.
وكانت جريمة
بشعة هزت المملكة الأردنية الهاشمية في الساعات الماضية، بعد الاعتداء على فتى وقطع
يديه وفقء عينيه ثم تركه في الشارع.
وتأهبت السلطات
الأمنية لكشف أسباب الجريمة
، وتابع الملك عبد الله جهود الأمن حتى إلقاء القبض على
المتهمين.
وكان الناطق
الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، قال إن المجني عليه أُسعف لمستشفى
الزرقاء الحكومي بحالة سيئة، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عاماً إثر تعرضه لاعتداء
بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء لعينيه.
وأصدرت السلطات
أمرًا بمنع تداول فيديو الشاب
الصغير، والذي تسبب في حالة غضب عارم في المملكة
والشارع العربي.