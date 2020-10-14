الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن «فتاة المعادي»

« تشكو من زيادة حجم منطقة حساسة».. العنود العيسى تغضب السعوديين بفيديو صادم

الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه بشكل مفاجئ

السعودية تعلن ارتفاع إصابات كورونا وتطالب المواطنين بهذا الأمر

فنانة شهيرة تقرر خلع الحجاب:«صعب تعيش مسلم في هذا البلد»

أول صورة للمتهمين في جريمة "البتر" التي هزت الأردن

فنان شهير: عادل إمام حاربني وطردني خوفًا من نجوميتي

الملك سلمان يصدر قرارًا بالتفويض خلال جلسة مجلس الوزراء

وسيم يوسف ينشر فيديو مُهين لداعية كويتي شهير

أول تعليق من محمد رمضان على ضبط شحنة مخدرات باسمه

أول صورة للمتهمين في جريمة "البتر" التي هزت الأردن

121532074_663586994571173_297397898545053085_n
الضحية
 
الأربعاء، 14-10-2020 03:16 م محمد فضل

نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أول صورة للمهتمين بالاعتداء على فتى بمحافظة الزرقاء، حيث قاموا ببتر يديه وفقء عينيه في مشهد مروع، انتقامًا من والده المتورط في جريمة قتل.
وكانت جريمة بشعة هزت المملكة الأردنية الهاشمية في الساعات الماضية، بعد الاعتداء على فتى وقطع يديه وفقء عينيه ثم تركه في الشارع.
وتأهبت السلطات الأمنية لكشف أسباب الجريمة، وتابع الملك عبد الله جهود الأمن حتى إلقاء القبض على المتهمين.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، قال إن المجني عليه أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي بحالة سيئة، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عاماً إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء لعينيه.
وأصدرت السلطات أمرًا بمنع تداول فيديو الشاب الصغير، والذي تسبب في حالة غضب عارم في المملكة والشارع العربي.

 

إقرأ ايضا

فيروس كورونا في السعودية

السعودية تعلن ارتفاع إصابات كورونا وتطالب المواطنين بهذا الأمر

a0e0770d-76c5-4ccc-b6e6-9062e64e3dc4

الملك سلمان يصدر قرارًا بالتفويض خلال جلسة مجلس الوزراء

_114493948_mediaitem114493947

وسيم يوسف ينشر فيديو مُهين لداعية كويتي شهير

أخبار متعلقة

الأمن الأردني يمنع مسيرة تضامنية مع فلسطين

بعد تدخل الملك.. الأمن الأردني يكشف معلومات عن مرتكب جريمة الزرقاء

ارشيفية

قفزة في الإصابات بـ"كورونا" في العراق و تونس و الأردن

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يتدخل

المواطن المصري

الأمن الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو سحل مواطن مصري وضربه بوحشية

aboutNewImg

تهز دولة عربية.. القضاء يأمر بإعدام شاب بالرصاص في ميدان عام

فيروس كورونا

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه