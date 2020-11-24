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أول زعيم عربي يحادثه بايدن ويطالبه بهذا الأمر

بايدن
بايدن
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
أجري ملك الأردن الملك عبد الله الثاني مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليكون أول اتصال هاتفي لبايدن بزعيم عربي منذ إعلان نتائج فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
و تحادث الطرفان عن العلاقات الثنائية بين البلدين ، كما أعرب ملك الأردن عن تطلعه للعمل مع بايدن لتوطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية ، حسبما نشرت الصحافة العالمية والمحلية .
و أكد بايدن خلال المكالمة عن إصراره لتقوية العلاقات الأمريكية الأردنية و المساعدة في دعم الدولتين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني .  
 

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