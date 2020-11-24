أول زعيم عربي يحادثه بايدن ويطالبه بهذا الأمر

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أجري ملك الأردن الملك عبد الله الثاني مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليكون أول اتصال هاتفي لبايدن بزعيم عربي منذ إعلان نتائج فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

و تحادث الطرفان عن العلاقات الثنائية بين البلدين ، كما أعرب ملك الأردن عن تطلعه للعمل مع بايدن لتوطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية ، حسبما نشرت الصحافة العالمية والمحلية .

و أكد بايدن خلال المكالمة عن إصراره لتقوية العلاقات الأمريكية الأردنية و المساعدة في دعم الدولتين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني .