أول رد من سوريا على محاولة «ترامب» قتل «الأسد»

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ترامب وبشار
الأربعاء، 16-09-2020 03:40 م محمد فضل- متابعات
وصفت دمشق السلوك السياسي للإدراة الأمريكية بأنه "أرعن" ولا يدل "إلا على نظام قطاع طرق" وذلك في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي عن بشار الأسد.
وحول ما قاله ترامب أمس من أنه "ناقش تصفية الرئيس بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق"، قالت الخارجية السورية إن تصريحات "رأس الإدارة الأمريكية" حول استهداف الأسد "تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".
ونقلت وكالة "سانا عن مصدر رسمي في الخارجية أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن "الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".

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