الإثنين 30 أكتوبر 2023
توقيت مصر 01:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

قتل شابين.. القضاء الكويتي يصدر حكمه ضد فاطمة المؤمن

منى فاروق تتعرض للاعتداء من "صديق سابق" وتلجأ للشرطة: أنا محترمة جدًا

خلافات كبيرة.. سبب استبعاد إمام عاشور من مبارايات الأهلي

قناة إسرائيلية تهاجم محمد رمضان.. والفنان يرد: اسمي في المسلسل القادم أبوعبيدة

تعليق مفاجئ من "السيسي" على ارتفاع الأسعار

أول رد فعل من إسرائيل بعدما وصفها أردوغان بأنها "مجرمة حرب"

مصر تكشف شرط إسرائيل الذي يمنع دخول المساعدات لغزة

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

"الأسلحة على الأرض".. قيادي بحماس يفجر مفاجأة عن ما حدث في التوغل البري لغزة

أول رد فعل من إسرائيل بعدما وصفها أردوغان بأنها "مجرمة حرب"

download (2)
أردوغان ونتيناهو
الأحد، 29-10-2023 11:49 ص


أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حكومة بلاده أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا، على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول النزاع في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "على خلفية التصريحات التركية القاسية، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية".

وكان الرئيس التركي قال إن "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء (الجمعة) على غزة استهدفت مجددا نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية، مضيفا أن تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"، ووصفها بـ "المحتلة".

إقرأ ايضا

download

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

إيلون ماسك1

إسرائيل تعلق على عزم "إيلون ماسك" إتاحة ستارلينك في غزة

download (4)

بعد الفضيحة.. العراق يكشف سبب عدم تصويته على وقف إطلاق النار بغزة في الأمم المتحدة

أخبار متعلقة

download

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

إيلون ماسك1

إسرائيل تعلق على عزم "إيلون ماسك" إتاحة ستارلينك في غزة

IMG-20231026-WA0020

شاهد.. قتال بين عناصر من المقاومة وجيش الاحتلال داخل مستوطنة

images

الكشف عن خطة إسرائيل لتدمير أنفاق المقاومة باستخدام سلاحين أحدهما أمريكي خطير

IMG-20231024-WA0012

الأسيرة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حماس تكشف مكان احتجازها في غزة

IMG-20231023-WA0028

شتمه بألفاظ نابية.. شاهد ماذا فعل جندي إسرائيلي مع نتنياهو داخل قاعدة عسكرية