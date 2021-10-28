أول رد فعل سعودي على أرض الواقع تجاه لبنان بسبب أزمة جورج قرداحي

الخميس، 28-10-2021
08:39 ص
في أول رد فعل على أرض الواقع بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج
قرداحي، قررت إدارة مجموعة mbc إغلاق جميع
مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض.
وحسب صحيفة عكاظ السعودية
، جاء ذلك في أعقاب التصريحات المسيئة التي أدلى
بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد المملكة والإمارات.
وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن
إبراهيم آل إبراهيم، استنكر كلام وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي واتهاماته
المغرضة استهدفت السعودية
والإمارات، واعتبر المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة
جداً وغير مقبولة بتاتاً.