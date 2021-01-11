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أول دولة أفريقية تعتمد اللقاح الروسي وتستقبل 500 ألف جرعة.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 11-01-2021 02:13 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الناطق باسم اللجنة الجزائرية لرصد فيروس " كورونا" أن وصول أول دفعة من اللقاح الروسي سيكون غدا الثلاثاء أو بعد غد .
و أشار في تصريحات صحفية إلي أن الدفعة الأولي ستتضمن 500 ألف جرعة ، لافتا إلي أن خطة الدولة هي تطعيم 80% من السكان ، ومتوقعا أن تحصل الجزائر علي 10 مليون جرعة من منظومة " كوفاكس" ، حسبما نشرت جريدة النهار الجزائرية .
جدير بالذكر أن أن فعالية "سبوتنيك V" الذي تم الإعلان عنه في قوت مبكر كأول لقاح ضد كورونا في العالم، تصل إلى 1.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.
 

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