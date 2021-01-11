أول دولة أفريقية تعتمد اللقاح الروسي وتستقبل 500 ألف جرعة.. تعرف عليها

الإثنين، 11-01-2021
02:13 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الناطق باسم اللجنة الجزائر
ية لرصد فيروس " كورونا
" أن وصول
أول دفعة من اللقاح الروسي
سيكون غدا الثلاثاء أو بعد غد .
و أشار في تصريحات صحفية إلي أن الدفعة الأولي ستتضمن 500 ألف جرعة ، لافتا
إلي أن خطة الدولة هي تطعيم 80% من السكان ، ومتوقعا أن تحصل الجزائر
علي 10 مليون
جرعة من منظومة " كوفاكس" ، حسبما نشرت جريدة النهار الجزائر
ية .
جدير بالذكر أن أن فعالية "سبوتنيك V" الذي تم الإعلان عنه في قوت
مبكر كأول لقاح ضد كورونا
في العالم، تصل إلى 1.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية،
مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.