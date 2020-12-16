الأربعاء، 16-12-2020
06:14 م
الطيب حسين
أطلق ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي
في قصر الاتحادية اليوم الاربعاء.
وقال بن زايد
: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي
في القاهرة
.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".
وكان المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي
سيلتقي اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان.
وقال راضي إنه "من المنتظر اجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".