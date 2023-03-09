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أول تعليق من شقيقة الجندي الأوكراني بعد إعدامه أثناء تدخين سيجارة

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جندي اوكراني
Native
Teads
الخميس، 09-03-2023 10:53 ص

 

أشعلت صورة الجندي الأوكراني الذي أعدم رمياً بالرصاص وهو يدخن السيجارة على يد جندي روسي، ضجة كبيرة بمنصات السوشيال ميديا.

 

وردد الجندي الأوكراني بوجه من أعدمه، قائلا:"غير خائف من الموت" المجد لأوكرانيا".

 

ويشار إلى أن الجندي الأوكراني الأسير يدعى تيموفي شادورا اختفى يوم 3 فبراير خلال قتال عنيف بالقرب من مدينة باخموت الشرقية.

 

وقالت أخت الجندي الأوكراني القتيل، إنه شادورا البالغ من العمر 41 عامًا: " إنه أخي 100%"، وفق "بي بي سي".

 

وتابعت: "هذه عيناه، وصوته، والطريقة التي يدخن بها السجائر.. لا شك أنه هو، هذا تصرفه بلا شك مع الروس".

 

 

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