أول تعليق من سعد الحريري على اغتيال حسن نصر الله





وصف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، مقتل أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بـ"العمل الجبان المدان".

وقال الحريري في بيان عبر صفحته على إكس :"اغتيال السيد حسن نصرالله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة، إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلًا من قبلنا".

وأضاف الحريري :"نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلًا للسياسة، رحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه، اختلفنا كثيرًا مع الراحل وحزبه والتقينا قليلًا لكن كان لبنان خيمة الجميع"



وتابع :"في هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس، لبنان يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب والطوائف والمصالح مهما كانت، وتخفيف معاناة شعبنا وأهلنا من كل المناطق اولوية وطنية، لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية. والحفاظ على لبنان وطنًا لكل أبنائه لا يتم إلا بوحدتنا جميعًا".

وختم الحريري بالقول: "المطلوب الآن من الجميع التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا الى شاطئ الأمان".