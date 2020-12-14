الإثنين 14 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد حسن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا

الكرملين يعلن عن دوره في الهجمات الإلكترونية علي الخزانة الأمريكية

أول تعليق من حمدوك و البرهان علي القرار الأمريكي

هاني الناظر يهاجم رانيا يوسف ويحذر الفتيات من وصفة خطيرة

الكشف عن سبب الانفجار الذي هز ميناء جدة

تهز حلوان.. يجمع بين الجدة وحفيدتها وتحمل منه

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي

ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

ADS
 

بعد إلغاء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب ..

أول تعليق من حمدوك و البرهان علي القرار الأمريكي

حمدوك و البرهان
حمدوك و البرهان
 
الإثنين، 14-12-2020 12:18 م متابعات- أمينة عبد العال
صرح رئيس الحكومة الانتقالية في السودان ، عبد الله حمدوك علي صفحته الرسمية علي " تويتر" قائلا : " اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفا اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".
في سياق متصل قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الف6تاح البرهان :" التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية و الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، مشيدا بقرار الولايات المتحدة
الذي وصفه بـ"التاريخي"، سيساهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
يذكر  أن  السفارة الأمريكية في الخرطوم أن إلغاء السودان كدولة راعية للإرهاب بدء في مرحلة التنفيذ بعد انقضاء فترة إخطار الكونجرس التي بلغت 45 يوم ، لافتة إلي أن وزير الخارجية الأمريكي ،مايك بومبيو ،وقع إشعار يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب " .

http://https//www.facebook.com/khartoum.usembassy/posts/4333849183326294
 

إقرأ ايضا

الكرملين

الكرملين يعلن عن دوره في الهجمات الإلكترونية علي الخزانة الأمريكية

5fd7035b88cbc

الكشف عن سبب الانفجار الذي هز ميناء جدة

ترامب

" ترامب " يثير الجدل مرة أخري بخصوص لقاح " كورونا "

أخبار متعلقة

البشير

تدهور الحالة الصحية لـ " البشير" ونقله إلي المستشفي العسكري

" بومبيو " و ولي العهد السعودي

التفاصيل كاملة للقاء " بومبيو " مع ولي العهد السعودي