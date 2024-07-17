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أول تعليق من الكرملين على تهديد السعودية لدول السبع

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الأربعاء، 17-07-2024 01:05 م


علقت الرئاسة الروسية، على التقارير الصادرة بشأن نية المملكة العربية السعودية بيع سندات أوروبية في حال تمت مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، "لقد شاهدنا هذه المعلومات (التقارير)"، مذكرا أن موسكو حذرت أكثر من مرة من تبعات مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، حيث شددت على أن الخطوة غير القانونية ستلحق أضرارا جسيمة بالنظام المالي الدولي، كما ستدفع العديد من الدول للتفكير في مصير أموالها الموجودة في الدول الغربية.

وقبل أيام، أفادت مصادر لوكالة "بلومبرج" بأن السعودية حذرت دول مجموعة السبع من أنها ستتخذ خطوات في حال قررت المجموعة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما نفت الرياض رسميا صحة تلك المعلومات.

وحسب مصادر "بلومبرج"، فإن وزارة المالية السعودية أعربت لبعض الدول الأعضاء في مجموعة السبع عن معارضتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، ووجهت إليها ما وصفها أحد المصادر بـ "التهديدات الضمنية".

وأشارت المصادر إلى أن السعودية ألمحت إلى إمكانية بيع سندات دين أوروبية، وخصوصا السندات الفرنسية، في حال مصادرة الدول السبع للأصول الروسية.

ونفت وزارة المالية السعودية رسميا صحة تلك المعلومات، قائلة إنه "لم يتم إطلاق أي تهديدات من هذا القبيل"، حسبما نقلت عنها "بلومبرج".

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