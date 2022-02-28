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أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

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محمد بن سلمان
Native
Teads
الإثنين، 28-02-2022 11:53 ص
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، أنّ بلاده ملتزمة باتفاق تحالف ”أوبك بلس“ حول كميات إنتاج النفط الذي تقوده إلى جانب روسيا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.
وقال تلفزيون الإخبارية السعودي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأثير الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة.
وأضاف التلفزيون أن ولي العهد أكد لماكرون حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق النفط والتزامها باتفاق أوبك+.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى الأحد اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة.
وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).
وآثرت الدول الخليجية الصمت، إلى حد بعيد، حيال الحرب الروسية في أوكرانيا. ففي الماضي، كان من السهل عليها دعم طرف، ما بين الولايات المتحدة وروسيا، لكن العلاقات المتنامية مع موسكو تدفع هذه الدول اليوم لتحقيق توازن صعب في مواقفها.
وبينما سارعت غالبية دول العالم لإدانة غزو روسيا لجارتها الأصغر، فضلت دول مجلس التعاون الخليجي الصمت.
وبحسب خبراء في شؤون الشرق الأوسط، فإن إحجامها عن إدانة روسيا أو تأييد الغرب، أمر يمكن تفهّمه بالنظر إلى ما هو على المحك: الطاقة والاقتصاد.. والأمن.
 

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