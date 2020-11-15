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أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا ضدها

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الجبير وميركل
 
الأحد، 15-11-2020 02:14 م المصريون
بعد قرار ألمانيا بحظر بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بسبب حرب اليمن وما نتج عنها من تشريد المدنيين فضلًا عن الكوارث الإنسانية، انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، قرار ألمانيا، واصفا إياه بأنه خطأ وغير منطقي.
وأكد الجبير خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، أن المملكة لا تحتاج معدات عسكرية ألمانية، مشيراً إلى أن فكرة وقف بيع الأسلحة للمملكة بسبب حرب اليمن تعد غير منطقية.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى، وهي تقوم بذلك بالفعل، لافتاً إلى أن الحرب في اليمن مشروعة؛ وأن المملكة أجبرت على خوضها.
وتحظر ألمانيا بيع أسلحتها للدول المنخرطة في النزاع العسكري في اليمن، والذي تم تطبيقه بشكل خاص ضد السعودية في أعقاب مقتل الكاتب جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في العاصمة التركية إسطنبول عام 2018.
ومن المقرر أن تقرر الحكومة الألمانية خلال الأسابيع المقبلة إذا ما كانت ستمدد الحظر المفروض إلى ما بعد 31 ديسمبر القادم أم لا.
 

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