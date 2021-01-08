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أول تعليق من " أوباما" عن اقتحام الكونجرس

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 08-01-2021 11:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
علقت السيدة الأولي السابقة ،ميشيل أوباما ، عن حزنها بسبب أحداث العنف التي وقعت في مبني الكابيتول الأربعاء الماضي واقتحام حشود عنيفة لمبني الكونجرس مما تسبب في سقوط 5 قتلي آخرهم الشرطي الذي تم الإعلان عن وفاته اليوم .
و غردت ميشيل علي صفحتها الرسمية علي " تويتر "  ردا علي أعمال الشغب المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ، قائلة :" أنا حزينة لما حل ببلدنا ، كل ما أعرفه هو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب من أجل إظهار الوطنية الحقيقية.. الآن حان الوقت لأولئك الذين صوتوا من أجل هذا الرئيس "دونالد ترامب" لرؤية حقيقة ما يدعمونه، وأن يدينوا بقوة ووضوح أفعال الغوغاء ، لافتة إلي أن أحداث الأربعاء "اقتحام الكونغرس" تركتها وسط تساؤلات عديدة بشأن المستقبل والأمن والتطرف والدعاية الموجهة "البروباجندا" وغيرها " .
 

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