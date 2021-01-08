الجمعة، 08-01-2021
11:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
علقت السيدة الأولي السابقة ،ميشيل أوباما
، عن حزنها بسبب أحداث العنف
التي وقعت في مبني الكابيتول الأربعاء الماضي واقتحام حشود عنيفة لمبني الكونجرس
مما تسبب في سقوط 5 قتلي آخرهم الشرطي الذي تم الإعلان عن وفاته اليوم .
و غردت ميشيل علي صفحتها الرسمية علي " تويتر
" ردا علي أعمال الشغب المؤيدة للرئيس المنتهية
ولايته دونالد ترامب
، قائلة :" أنا حزينة لما حل ببلدنا
، كل ما أعرفه هو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب من أجل إظهار الوطنية الحقيقية..
الآن حان الوقت لأولئك الذين صوتوا من أجل هذا الرئيس "دونالد ترامب
" لرؤية
حقيقة ما يدعمونه، وأن يدينوا بقوة ووضوح أفعال الغوغاء ، لافتة إلي أن أحداث الأربعاء
"اقتحام الكونغرس" تركتها وسط تساؤلات عديدة بشأن المستقبل والأمن والتطرف
والدعاية الموجهة "البروباجندا" وغيرها " .