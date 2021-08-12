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أول تعليق لـ أردوغان على أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

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أردوغان
Native
الخميس، 12-08-2021 07:33 م

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن بلاده قلقة من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا حول ملف سد النهضة.
وقال: "تناولنا أنا وضيفي البرهان القضايا الإقليمية والثنائية، ونعبر عن أهمية العلاقات مع بلدان القرن الإفريقي، كما نعبر عن قلقنا تجاه ملف سد النهضة الإثيوبي".
وأضاف: "نشدد على ضرورة الحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وتابع: "بحثت مع رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات على مختلف الأصعدة، ومنها الطاقة والصرافة والصناعات، كما سنواصل دعمنا للسودان في إعادة إعمار البنى التحتية للبلاد".
من جهته، شدد البرهان على أهمية الروابط الثنائية بين البلدين، وقال: "من واجبنا الحفاظ على هذه الرابط بين بلدينا وشعبينا".
وأضاف: "تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم ووجدنا معاني الأصالة في هذه الدولة.. قدمت تركيا لنا دعما في كافة المجالات، ودعمت التعليم في البلاد وساندتنا في مواجهة جائحة كورونا".
وتابع: "السودان يمر بمرحلة انتقالية قادها الشباب السوداني للحرية.. ننظر إلى النموذج التركي وهي تجارب قيمة نرجو أن ينعم بها كل السودانيين".
وختم بالقول: "هذه الزيارة لتعزيز أواصر التعاون الأخوي بين البلدين.. سنصمم على تنفيذ هذا التعاون على أرض الواقع لخدمة الدولتين والشعبين الشقيقين".
ووجه البرهان الدعوة إلى الرئيس التركي لزيارة الخرطوم في القريب العاجل.

وشهد الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات تهم البلدين والشعبين.
 

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