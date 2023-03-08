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أول تعليق سعودي رسمي على تزايد الخلافات مع الإمارات

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أول تعليق سعودي رسمي على تزايد الخلافات مع الإمارات

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وزير خارجية السعودية
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الأربعاء، 08-03-2023 11:57 ص

علّق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أنباء الخلاف بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

 

ونفى الأمير فيصل بن فرحان، أثناء حديثه في مؤتمر صحفي بالسفارة السعودية في لندن، التقارير التي تتحدث عن تزايد الخلافات مع الشريك الإقليمي الإمارات العربية المتحدة، كما ورد في الأسبوع الماضي من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال"، على أنها "مبالغة في الدراما" و "تستند إلى مصادر لم تسمها" دون أن تفهم "مدى عمق العلاقة" بين دولتين خليجيتين.

 

وقال: "لدينا شراكة قوية للغاية مع الإمارات العربية المتحدة"، نافياً التقارير التي تتحدث عن خلافات بسبب المنافسة الاقتصادية التي قال إنها تكمل بعضها بعضًا.

 

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