الأربعاء 02 مارس 2022
توقيت مصر 10:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير يحذر من المداومة على هذا الأمر: يسبب العقم لدى الرجال

«البلام» يرد على انتقاد فنانين كويتيين لحضورهم احتفالات ومناسبات بالسعودية

أول تعليق سعودي رسمي على الحرب الروسية- الأوكرانية

صدمة في الزمالك.. «أبوجبل» يوقع لنادي النصر السعودي مقابل هذا المبلغ

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب أثناء خضوعه لجراحة في القلب

رهف القحطاني تثير الجدل: على النساء وضع هذا العطر بعد الثانية عشر ليلًا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

تهز السودان.. مصرع 5 من لاعبي نادي الملاحة بطريقة غريبة

بعد أزمته مع إلهام شاهين ونقيب الفنانين.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما

حسم انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل (صورة)

ADS
 

أول تعليق سعودي رسمي على الحرب الروسية- الأوكرانية

56725751_303
ولي العهد السعودي
Native
Teads
الأربعاء، 02-03-2022 09:34 ص

صدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.
وعقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس القبرصي، استعرضا خلالها كافة جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، كما ناقش الجانبان وجهات النظر حول الوضع في منطقتيهما، والقضايا السياسية، والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وعدم تدهور الأوضاع بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد وحل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس القبرصي عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ووجه الرئيس القبرصي دعوة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة جمهورية قبرص. ورحب سموه بتلبية دعوة فخامته للزيارة.
 

إقرأ ايضا

تنزيل

شاهد.. حيلة ماكرة للجيش الروسي لخداع الجيش الأوكراني

206139

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

945950

شاهد.. وصول رتل عسكري من جنود الشيشان المسلمين لمساندة ورسيا

أخبار متعلقة

تنزيل

شاهد.. حيلة ماكرة للجيش الروسي لخداع الجيش الأوكراني

206139

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

download

وصول السلاح الأمريكي الخطير إلى أوكرانيا

download

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

download

فتاة أوكرانية تحرق مدرعة روسية والجيش يحتفي بها (فيديو)

_123413080_putintop

خلاف بين دول الغرب على استخدام أخطر سلاح ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا