الأربعاء، 16-09-2020
10:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت إيران
رسالة احتجاج إلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ردا علي
تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كأول تحرك رسمي لها .
واعتبرت إيران
تهديدات ترامب
انتهاكا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ،
ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة ، حسبما أعلن سفير إيران
الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي .
و لفت روانجي إلي تهديدات أمريكا السابقة و اغتيالها قائد فيلق القدس الجنرال
قاسم سليماني
، داعي مجلي الأمن الدولي لإرغام أمريكا علي إنهاء تهديداتها وسائر
إجراءاتها اللاقانونية .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أكد أمس أن أي هجوم إيران
ي علي الولايات
المتحدة سيواجه برد أقوي 1000 مرة .