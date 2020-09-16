الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "المقاصة"

«السيسي»: التشكيك من جانب قوى الشر هدفه إسقاط وطن

صفاء الهاشم بعد إصابتها بكورونا: حسبي الله في اللي نقلي العدوى

«جونياس» يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

دولة عربية تتصدر قائمة الممتلكين للعقارات في تركيا

هزّت العراق.. ذبح الناشطة " شيلان دارا" ووالديها داخل منزلهم

تركي الحمد: ترامب أصبح زيوس كبير آلهة الغريق

شاهد.. حريق هائل في مرفأ أنوكنا الإيطالي

«ميدو»: تركي آل الشيخ كان يريد شراء الترسانة

"السيسي" يفتتح عددًا من الجامعات بالإسكندرية

أول تحرك رسمي من إيران علي تهديدات " ترامب"

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 16-09-2020 10:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت إيران رسالة احتجاج إلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ردا علي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأول تحرك رسمي لها .
واعتبرت إيران تهديدات ترامب انتهاكا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة ، حسبما أعلن سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي .
و لفت روانجي إلي تهديدات أمريكا السابقة و اغتيالها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ، داعي مجلي الأمن الدولي لإرغام أمريكا علي إنهاء تهديداتها وسائر إجراءاتها اللاقانونية .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أكد أمس أن أي هجوم إيراني علي الولايات المتحدة سيواجه برد أقوي 1000 مرة .

إقرأ ايضا

ارشيفية

شاهد.. حريق هائل في مرفأ أنوكنا الإيطالي

ارشيفية

شاهد.. كارثتان متتاليتان تصيبان أمريكا

ارشيفية

قفزة جديدة تسجلها الهند في إصابات " كورونا"

أخبار متعلقة

ارشيفية

شاهد.. كارثتان متتاليتان تصيبان أمريكا

ترامب وبوتين

"ترامب " : "بوتين " معجب بي و أنا معجب به

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب.

محامي ترامب السابق يكشف أسرارا خطيرة عن علاقته بميلانيا

"ترامب" و " صدام حسين "

الإندبندنت تشبه "ترامب" بـ"صدام حسين" لهذا السبب

الرئيس الامريكي

اتهام جديد من ترامب للديمقراطيين

الرئيسالامريكي

في حالة فوزه بالانتخابات.. " ترامب" يعد بإرسال المرأة الأمريكية إلي القمر