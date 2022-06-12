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أول بيان رسمي على فيديو خطف طائرة أردنية

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الأحد، 12-06-2022 12:13 م

أكدت الشركة الأردنية للطيران أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قديم ويعود لعدة أشهر سابقة.
وأصدرت الشركة الأردنية للطيران بيانا توضيحيا، بشأن فيديو متداول لواقعة جرت داخل إحدى طائراتها، ‏والتي تصور محاولة اقتحام قمرة قيادة إحدى طائراتها.
وقالت بحسب البيان "تفاصيل القصة تتلخص بقيام ركاب إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا".
وتابعت أنه "بحسب المصدر حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة، وهو ما يمنعه القانون، وقام رجال الأمن التابعين لوحدة الأمن والحماية المرافق للرحلة دون وصوله لقمرة القيادة" .
وواصلت الشركة الأردنية للطيران بالقول إن "القضية انتهت في وقتها"، مؤكدة "عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة".
وشددت على أنها "سوف تلاحق قانونيا كل من يحاول الإساءة لسمعتها بتلفيق شائعات لا أساس لها من الصحة".
وختمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أنها "كانت قد قامت بتوقيع عقد لإحضار سائحين من دولة نيجيريا وبعدد 3 آلاف سائح ابتداء من تاريخ 15 يونيو2022 للبقاء في المملكة لمده 7 أيام لكل فوج، وأن هذه المحاولات من النيل من سمعة الشركة وإنجازاتها ما هي إلا بسبب المنافسة غير العادلة، ومحاربة هذا الإنجاز الوطني".



 

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