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أول أمر ملكي سعودي منذ 90 عام.. تعرف عليه

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 16-12-2020 11:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية تفاصيل أول أمر ملكي صدر قبل 90 عام وكان يتعلق بوزارة الخارجية .
و كان الأمر الملكي صدر في 16 ديسمبر 1930 بتحويل اسم مديرية الشئون الخارجية إلي وزارة الخارجية ، وكان أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبد العزيز .
جدير بالذكر أنه حسب "ويكيديا " فإن فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولد 14 صفر 1324هـ / 9 أبريل 1906م وتوفي  12 ربيع الأول 1395هـ / 25 مارس 1975م ، و هو  ملك المملكة العربية السعودية الثالث والحاكم السادس عشر من أسرة آل سعود والابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن آل الشيخ حفيد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد توفيت بعد خمسة أشهر من ولادته.
وكان له دور بارز كسياسي مؤثر في عهد والده الملك عبد العزيز وشقيقه الملك سعود، حيث أدخله والده في معترك السياسة في سن مبكرة، وبعثه في مهام دبلوماسية لأوروبا، ورأس وفد المملكة لمؤتمر لندن في 1939، وكلفه بقيادة القوات السعودية لتهدئة الوضع في عسير عام 1922، ثم عين نائبا لوالده على الحجاز عام 1926، وكان في العشرين من عمره.
كما تم تعيينه في عام 1927 رئيسا لمجلس الشورى، ثم في 19 ديسمبر من عام 1930 صدر أمر ملكي بإنشاء وزارة الخارجية، وتم تعيينه وزيرا للخارجية، وظل في هذا المنصب طوال مدة حكم والده، واستمر كذالك في المنصب تحت حكم أخيه الملك سعود، حيث بقي وزيراً للخارجية لسنوات طويلة، وفي 9 أكتوبر من عام 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرا بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية، وبعد وفاة والده تسلم أخوه الملك سعود الحكم، وعينه وليًا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
و بعد ذلك تولى فيصل بن عبد العزيز مقاليد الحكم في 27 جمادى الآخرة عام 1384هـ الموافق 2 نوفمبر 1964م  بعد عزل أخيه غير الشقيق الملك سعود عن الحكم بسبب أمراضه المتعددة. وبعد توليه الحكم بشكل رسمي، حقق الملك فيصل طفرة تنموية على أكثر من صعيد، ودافع عن القضية الفلسطينية، ورفض الاعتراف بإسرائيل، كما قرر مع عدة دول عربية قطع البترول أثناء حرب أكتوبر.

 

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