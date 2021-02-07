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أوربا تتوسط للحل الأزمة السودانية الإثيوبية

الاتحاد الاوربي
الاتحاد الاوربي
 
الأحد، 07-02-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
يجري المبعوث الأوربي الخاص ووزير الخارجية الفنلندي ، بيكا هافيستو " محادثات مكثفة في الخرطوم و أديس ابابا في الفترة من السابع وحتى التاسع من فبراير الجاري في محاولة لحل النزاع بين البلدين علي خلفية الخلافات الحدودية و تعثر المفاوضات علي سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا علي بعد 15 كيلو متر من الحدود السودانية .
و أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان في بيان لها بأن مهمة "هافيستو" تنحصر في المساعدة على تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا، والوصول إلى سبل دعم المجتمع الدولي للحلول السلمية للأزمة الحالية التي تواجه المنطقة.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يسعى الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة إلى لعب دور أكبر في تقريب وجهات النظر بين البلدان الثلاثة المعنية بمفاوضات سد النهضة، (مصر والسودان وإثيوبيا) ويظهر ذلك جليا من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعات عدة، ومراكز للدراسات، فيما يتعلق بملف السد الذي تتعثر حتى الآن مفاوضاته تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لأسباب عزاها شرفي إلى التعقيدات التي تحيط بالعلاقة بين إثيوبيا وعدد من الدول المجاورة لها، وبالأخص كينيا إضافة إلى التباينات الواضحة في مواقف بلدان حوض النيل.
 

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