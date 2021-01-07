أوباما يشتم ترامب بعد اقتحام الكونجرس: كذاب وتسبب في العار لأمتنا بعد ما فعله

الخميس، 07-01-2021
06:38 ص
أحمد عادل شعبان
أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما
بيانا شديد اللهجة بعد احتلال الكونجرس الأمريكي واقتحامه لمنع إعلان فوز الرئيس جو بايدن بشكل رسمي.
وقال أوباما
في بيانه: سوف يتذكر التاريخ عنف اليوم في مبنى
الكابيتول، الذي حرض عليه الرئيس الحالي (دونالد ترامب
) الذي استمر في
الكذب بلا أساس بشأن نتيجة الانتخابات القانونية، كلحظة من العار لأمتنا.
لكننا سنخدع أنفسنا إذا تعاملنا معها على أنها مفاجأة.
وأضاف لقد شجعني
أن أرى العديد من أعضاء حزب الرئيس يتحدثون بقوة اليوم. وتضاف أصواتهم إلى
أمثلة مسؤولي الانتخابات الجمهوريين والمحليين في ولايات مثل جورجيا الذين
رفضوا أن يخضعوا للترهيب.
تابع قائلا: نحن بحاجة إلى
المزيد من القادة مثل هؤلاء في الوقت الحالي وفي الأيام والأسابيع والأشهر
المقبلة حيث يعمل الرئيس المنتخب جو بايدن على استعادة هدف مشترك
لسياستنا.
وختم قائلًا: الأمر متروك لنا جميعًا كأمريكيين، بغض النظر عن الحزب، لدعمه في هذا الهدف.