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أنباء عن وفاة المرشد الأعلى لإيران

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أنباء عن وفاة المرشد الأعلى لإيران
 
الأحد، 06-12-2020 06:21 م الطيب حسين
ادعى الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، وفاة المرشد الإيراني الأعلي علي خامنئي.

وكتب على "تويتر": "عاجل: انباء غير مؤكدة اكرر غير مؤكدة عن وفاة المرشد الاعلى الامام أية الله علي خامنئي. تابعوني للمزيد من التفاصيل.


 

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