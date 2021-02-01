أمير قطر يُعزي الملك سلمان في الأميرة نورة

الإثنين، 01-02-2021
05:37 م
المصريون
بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين،
برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز، في وفاة الأميرة
نوره بنت فهد بن محمد.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” على حسابها في “تويتر”:
إن “أمير قطر
بعث برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية
السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل
سعود”.
وكان “الديوان الملكي” أصدر بيانًا مساء أمس، قال فيه: “انتقلت
إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود،
وسيصلى عليها يوم الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ”.