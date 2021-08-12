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أمير قطر يصدر قرارًا أميريًا بشأن السعودية

أمير قطر
أمير قطر
Native
الخميس، 12-08-2021 12:15 ص

أعلنت دولة قطر اليوم الأربعاء عن تعيين سفير جديد في المملكة العربية السعودية.
ووفقا لما ذكره الديوان الأميري، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارات بتعيين عدد 7 سفراء جددا في كل من المملكة وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا.
ونص القرار الأميري رقم 28 لسنة 2021 بتعيين السيد خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا، كما أصدر القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة.
 

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