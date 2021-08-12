أمير قطر يصدر قرارًا أميريًا بشأن السعودية

الخميس، 12-08-2021
12:15 ص
أعلنت دولة قطر اليوم الأربعاء عن تعيين سفير جديد في المملكة
العربية السعودية
.
ووفقا لما ذكره الديوان الأميري
، أصدر أمير قطر
الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني قرار
ات بتعيين عدد 7 سفراء جددا في كل من المملكة وبلجيكا والاتحاد
الأوروبي وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا.
ونص القرار
الأميري
رقم 28 لسنة 2021 بتعيين السيد خالد فهد
عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا، كما أصدر القرار
الأميري
رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة
مفوضا لدى المملكة.