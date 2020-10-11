أمير سعودي يوبخ وزيرة أمريكية بارزة

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الأحد، 11-10-2020 05:00 م الطيب حسين
تناولت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، ما جاء في يعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

جاء هذا بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية برفع السرية عن عدد من رسائل مرشحة الديمقراطيين السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وكشفت الرسائل عن واقعة كان بطلها وزير خارجية السعودية السابق سعود الفيصل مع "كلينتون".

وقالت إن الأمير الراحل أغلق الهاتف في وجه كلينتون بعد طلبها من الرياض عدم إرسال قوات سعودية إلى البحرين عام 2011.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الرسائل كشفت موقف المملكة الرافض لغزو العراق في ديسمبر 2002.
 

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