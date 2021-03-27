السبت 27 مارس 2021
توقيت مصر 20:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسطورة نيجيريا: المافيا وراء انتقالي من "ميلان" الإيطالي

اتحاد الكرة يكشف حقيقة خناقة طارق حامد وعمرو السولية

بالفيديو.. حريق ضخم بمحطة قطارات في الشرقية

أمير سعودي يهاجم قنوات كانت تُلمع الإخوان والآن تهدم الدين

بعد ضجة مقطع الرقص.. فنانة شهيرة: أنا من أشرف وأنظف الفنانات

«العمل الإضافي».. 5 عوامل تزيد من الإصابة بالموت المفاجئ

الحاج ربيع 71 عامًا.. تزوج 30 فتاة ويكشف أغرب ما حدث

النني رفض المشاركة كبديل في مباراة كينيا.. وشوبير يوضح

تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

الداخلية السودانية توضح حقيقة عودة قانون البشير

ADS
 

أمير سعودي يهاجم قنوات كانت تُلمع الإخوان والآن تهدم الدين

2020-06-22T052509Z_1772285151_RC25EH9VGSR8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI (4)
السعودية
 
السبت، 27-03-2021 06:04 م الطيب حسين
هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، ما وصفها بالقنوات التي كانت تلمع الإخوان والصحوة والآن تهدم الدين.

جاء هذا عبر حسابه على تويتر مؤكدًا أن هذه القنوات هدفها إثارة الرأي والاستقطاب.

وكتب: "بعض القنوات بعد أن كانت منصةلوجوه الصحوة والإخوان من خلال استضافتهم وتلميعهم أصبحت اليوم تلمع مجموعة من الأغبياء يهاجمون الدين وثوابته بشكل صريح تحت ذريعة حرية الرأي وهم أنفسهم لو اختلفت معهم لوصفوك بالتشدد, ماتقوم به هذه القنوات هو إثارة الرأي والإستقطاب الذي يعكس عقليتهم وفشلهم".
 

إقرأ ايضا

french-army

فرنسا تتحمل مسؤولية كبرى في مذابح الإبادة العرقية برواندا

ارشيفية

الدفاع السعودية تعلن عن إحباط هجوم حوثي جديد

البشير

الداخلية السودانية توضح حقيقة عودة قانون البشير

أخبار متعلقة

Ø¹Ù_Ù__Ø§Ù_Ø±Ù_Ù_Ø§_Ù_Ø§Ù_Ø³Ø¹Ù_Ø¯Ù_Ø©-780x405

أمريكا تعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن «كنز سعودي»

received_132219332182279

تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع

24-03-21-363600498

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بدر بن فهد

640

مكافحة الفساد السعودية: إيقاف 7 ضباط وعدد من الموظفين

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان السعودية من الطقس في هذه الأيام

oooooooooooooooooooooooooooo

فيديو صادم.. لاعب ينجو من الموت بأعجوبة في الدوري السعودي