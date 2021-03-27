أمير سعودي يهاجم قنوات كانت تُلمع الإخوان والآن تهدم الدين

السبت، 27-03-2021
06:04 م
الطيب حسين
هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، ما وصفها بالقنوات التي كانت تلمع الإخوان والصحوة
والآن تهدم الدين.
جاء هذا عبر حسابه على تويتر مؤكدًا أن هذه القنوات هدفها إثارة الرأي والاستقطاب.
وكتب: "بعض القنوات بعد أن كانت منصةلوجوه الصحوة
والإخوان من خلال استضافتهم وتلميعهم أصبحت اليوم تلمع مجموعة من الأغبياء يهاجمون الدين وثوابته بشكل صريح تحت ذريعة حرية الرأي وهم أنفسهم لو اختلفت معهم لوصفوك بالتشدد, ماتقوم به هذه القنوات هو إثارة الرأي والإستقطاب الذي يعكس عقليتهم وفشلهم".