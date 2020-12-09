أمير سعودي يعزي في وفاة هذا الشخص بباكستان

الأربعاء، 09-12-2020
09:21 م
الطيب حسين
قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأميرة سلطانة السديري الخيرية في باكستان
، الدكتور نعيم غنى.
وعبّر في اتصال هاتفي بأسرة الراحل باسمه ونيابة عن أسرته عن خالص تعازيه ومواساته في رحيل "غنى".
وقال إن علاقته بالدكتور "نعيم" بدأت منذ العام 1968م، حينما كان مشرفًا على علاج الأمير فهد بن سلمان بن عبد العزيز -رحمه الله -.
وأضاف أن الدكتور غني حظي بتقدير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- طوال الـ50 عاما الماضية، ومرافقًا له في سفره.
وأسس مع والدة الأمير فهد بن سلطان، الأميرة سلطانة بنت تركي السديري، مؤسسة سلطانة الخيرية في إسلام آباد في باكستان
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