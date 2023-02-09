أمير سعودي حديث رواد مواقع التواصل بسبب رده على طلب امرأة مديونة (فيديو)





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ورد فعله خلال استقباله مواطنين في إمارته.

وأبرز مغردون عبر "تويتر" رد الأمير على امرأة طلبت منه سداد دينها البالغ 30 ألف ريال سعودي (نحو 8000 دولار) قائلا لها: "أبشري، الـ30 ألف جتك".

كما تداولوا تصريحا لأمير الباحة خلال توقيع على طلب قائلا: "هذا راح عليه بيته من الغرق قالوا له أطلع وطلعوه في غرفتين مو معقوله غرفتين، يأمنوا له سكن".

وأشاروا إلى ثلاث كلمات كان يرددها الأمير حسام، حيث علق مغرد قائلا: "بكلمات ثلاث فقط لا غير هي {آمر، ابشر، على خشمي} يستقبل الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة بها أهالي المنطقة".



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