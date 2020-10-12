أمير سعودي: « الخطب فادح والمصاب أليم..هذا يوم حزين في المملكة»

الإثنين، 12-10-2020
03:03 م
محمد فضل
أثار
الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد،
الجدل بتغريدة تحدث فيها عن يوم حزين
في المملكة العربية السعودية
، ساخرًا من
نائبة رئيس التيار الوطني الحر اللبنانية، مي خريش، التي اختارت في برنامج
تلفزيوني إيران على السعودية
.
وقال «بن مساعد»
في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا يوم حزين
لنا
كسعوديين.. احفظوا هذا التاريخ العاشر من أكتوبر.. مي خريش اختارت إيران ولم تختر
السعودية
.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم».
وتفاعل مع
تغريدة الأمير السعودي المعروف، العديد من النشطاء في المملكة، مهاجمين التيار
الوطني الحر في لبنان، ومعتبرين أنه يرتمي في أحضان حزب الله اللبناني المدعوم من
إيران.