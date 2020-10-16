أمير سعودي : إيران سبب المشاكل في المنطقة

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ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 10:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أنه أينما توجد مشاكل في المنطقة تكون إيران .
و أضاف في حواره عبر الفيديو كونفرس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن إيران تدعم علنا الجماعات الإرهابية و الميليشيات المسلحة في لبنان و العراق و اليمن ووصلت حتى أمريكا الجنوبية .
و أشار الوزير إلي أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلي أزمة سياسية و إنسانية في اليمن ، لافتا إلي أنه إذا التزمت قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها فإن ذلك سيكون جيد لأمن واستقرار المنطقة .
 

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