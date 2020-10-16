أمير سعودي : إيران سبب المشاكل في المنطقة

الجمعة، 16-10-2020
10:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أنه أينما توجد مشاكل في
المنطقة تكون إيران
.
و أضاف في حواره عبر الفيديو كونفرس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
أن إيران
تدعم علنا الجماعات الإرهاب
ية و الميليشيات المسلحة في لبنان و العراق و
اليمن ووصلت حتى أمريكا الجنوبية .
و أشار الوزير إلي أن سياسات التنظيم الإيران
ي ووكلائه أدت إلي أزمة سياسية
و إنسانية في اليمن ، لافتا إلي أنه إذا التزمت قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي
دعت الدول الأربع لمكافحة الإرهاب
لاتخاذ قراراتها فإن ذلك سيكون جيد لأمن
واستقرار المنطقة .