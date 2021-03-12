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أمير جازان يدشن مشروعات بـ 423 مليون ريال

أمير جازان يدشن مشروعات بـ 423 مليون ريال
أمير جازان يدشن مشروعات بـ 423 مليون ريال
 
الجمعة، 12-03-2021 02:32 م متابعات- أمينة عبد العال
دشن الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة تصل تكلفتها لأكثر من 423 مليون ريال .
جاء ذلك أثناء زيارة محافظة العارضة ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة ، حسبما نشرت " صدي " .
في سياق متصل افتتح الأمير المركز الحضاري بالمحافظة وعددا من المشروعات التابعة لوزارات التعليم والشئون البلدية و القروية والبيئة و المياه والزراعة والشئون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف و شركة الكهرباء و جمعية البر الخيرية كما شاهد عرضا مصور للمشروعات الجديدة .

 

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